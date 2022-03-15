Sakarya'da FETÖ'nün "şehir yapılanması" davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Sakarya'da FETÖ'nün "şehir yapılanması" davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

15.03.2022 13:53
Sakarya'da FETÖ'nün "şehir yapılanması" davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "şehir yapılanması" davasında haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozulan 14 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "şehir yapılanması" davasında haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozulan 14 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince verilen kısmi bozma ilamının okunmasının ardından, sanıklar, müdafileri ve iddia makamı karara uyulması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, oturumu açarak gelen belgeleri zapta geçirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık D.A.K, TEM Şube Müdürlüğünde etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ve teşhislerinin doğru olduğunu belirterek, 1994-2014 yıllarına ilişkin örgüte dair bildiklerini anlattığını söyledi.

Sanık M.O. da işi gereği yurt veya cami inşaatları gerçekleştirdiğini aktararak, hakkında tanıklık yapan kişinin kendisini bu sebeplerle görmüş olabileceğini ancak örgüte müzahir hiçbir şirketle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Sanıklar, yargılanma süresince mağdur olduklarından ötürü mal varlıkları ve banka hesaplarına yönelik tedbir kararlarının kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Müdafi avukatları ise mütalaadan sonra beyanda bulunacaklarını ifade ederek, müvekkillerine yönelik tedbirlerin sonlandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıklarına yönelik tedbirin kaldırılmasına, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verdi.

Sanık R.T. hakkında ifade veren tanığın dinlenilmesine yer olmadığına, sanık A.Ş.U. ile ilgili tanığın dinlenilmesine, sanıklar M.O. ve R.T'ye ilişkin tanıkların zorla getirilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti duruşmayı 10 Mayıs'a ertelendi.

Süreç

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 25 Nisan 2018'deki karar duruşmasında 42 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl 6 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 3'ünün beraatine hükmedilmişti.

Dava kapsamında yargılanan sanıkların avukatları, mahkumiyetlere ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yapmış ancak talebin reddine hükmedilerek karar onanmıştı.

Temyize taşınan dosyayı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 42 sanıktan 28'ine yerel mahkemede verilen kararı onamış, sanıklar D.A.K, R.T, Ş.U, A.D, A.G, F.A, H.A, H.U, M.P, M.O, Ö.F.A, S.U, Y.T. ve Y.E'nin haklarında verilen cezaları bozmuştu.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Mahkeme, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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