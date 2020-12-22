Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
22.12.2020 16:57
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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