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Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Sakarya'da FETÖ/PDY'e yönelik devam eden soruşturma kapsamında Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Sakarya'da FETÖ/PDY'e yönelik devam eden soruşturma kapsamında Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - SAKARYA

Polis Akademisi, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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