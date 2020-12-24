Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

24.12.2020 20:15
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol, System.String[]

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da, 22 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmış, 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Sakarya, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika


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