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Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

37 dakika önce

Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması, System.String[]

Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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