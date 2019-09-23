Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.