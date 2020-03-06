Sakarya'da FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri suçlara ait 776 dijital materyale el konuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri suçlara ait 776 dijital materyale el konuldu - Son Dakika

Sakarya'da FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri suçlara ait 776 dijital materyale el konuldu

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda; 5 şahıs tutuklanarak cezevine gönderilirken, FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve benzeri suçlardan 776 dijital materyale el konuldu.

Sakarya'da FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri suçlara ait 776 dijital materyale el konuldu, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda; 5 şahıs tutuklanarak cezevine gönderilirken, FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve benzeri suçlardan 776 dijital materyale el konuldu.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ve Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen siber suçlar soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda; müracaatı alınarak suç numarası verilen 145 olay hakkında 74 kişinin tespiti yapıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan 3 şüpheliden, 2'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adli İşlemler Büro amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında; "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ile Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalama emri bulunan 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı.


Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda da; 183 ihbar değerlendirilerek, 316 sosyal medya hesabı üzerinde araştırma yapıldı. Bu araştırmalarda; "Atatürk'e Hakaret", "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurum ve Organları Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Dolandırıcılık" ile benzeri içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 178 kişi hakkında rapor tanzim edilerek ilgili birimlere gönderildi.


Adli Bilişim Büro Amirliğimizce yapılan çalışmalarda ise; FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütü, PKK/KCK silahlı Terör Örgütü, DEAŞ silahlı Terör Örgütü, Cinsel Suçlar, Müstehcenlik, Nitelikli Dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 776 dijital materyale el konuldu. El konulan dijital materyaller üzerinde inceleme yapılarak, materyaller ilgili birimlere teslim edildi. - SAKARYA

Sakarya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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