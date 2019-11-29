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Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis akademisi ve polis koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilenlere yönelik 27 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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