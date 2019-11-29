Son Dakika Haberleri: Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis akademisi ve polis koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilenlere yönelik 27 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]