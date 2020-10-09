Sakarya'da FETÖ şüphelisi 24 kişi adliyede - Son Dakika

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz sonrası yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 25 kişiden, 24'ü adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz sonrasındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Sakarya merkezli 10 ilde gerçekleştirdiği operasyonla, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 8 kişinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

- Sakarya