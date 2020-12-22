Sakarya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
22.12.2020 18:06
SAKARYA'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 kişi, DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
SAKARYA'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 kişi, DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Oporesyonda 3 eski askeri okul öğrencisi ve askeri okul öğrencilerinden sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda ise örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 Irak uyruklu kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada Suriyeliler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Her iki operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
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