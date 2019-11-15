Sakarya'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünün (ORMER) ortaklaşa düzenlediği "Fikir Atölyesi" başladı.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamada, ORMER Konferans Salonu'nda dün açılışı yapılan atölye serisi çalışmasının dört gün süreceği bildirildi.

Her yıl farklı ülkelerden çeşitli hedef gruplarını belirlenen bir konuyu tartışmak üzere Türkiye'de bir araya getirmeyi amaçlayan ve bu yıl ilki gerçekleştirilen atölyede, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerden gençlerle gençlik sorunlarının tartışılacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"'Fikir Atölyesi: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Gençlik Sorunları ve Beklentileri' çalıştayında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerden gençler, sorunlarını dile getirmek ve kendi çözümlerini sunmak için fırsat buldu. Atölyede akranları ile sorunlarını ve beklentilerini tartışmak üzere söz konusu ülkelerden 20 genç bir araya geldi."