Sakarya'da, Filistinli öğrencilerden İsrail'e tepki - Son Dakika

SAKARYA Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrenciler, Kudüs'te yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrenciler, üniversitenin giriş kapısında bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan da açıklama sırasında öğrencilerin yanında yer aldı. Filistin'in saldırı altında olduğunu belirten Filistinli Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmed Abusafia, "Kudüs, terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat Filistin halkı direnmeye devam ediyor. Filistin halkı, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Bizim için Filistin, özgür bir devlettir. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bu ideal uğrunda kanımızla canımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceğiz" dedi.