Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı

23.07.2022 10:26
Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yassıgeçit Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde duyum alınması üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fındık bahçesinde yaptıkları aramada, farklı noktalara ekilmiş 369 kök Hint keneviri tespit etti.

Gözaltına alınan baba S.Y. ve oğlu M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
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