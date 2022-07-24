Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

24.07.2022 15:58
Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan baba S.Y. ve oğlu M.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklandı, oğlu savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince Yassıgeçit Mahallesi'ndeki bir ikamete dün düzenlenen operasyonda, fındık bahçesinde farklı noktalara ekilmiş 369 kök Hint keneviri tespit edilmiş, baba S.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Girdikleri atölyedeki bazı eşyaların yanı sıra elektrik tesisatını bile çaldılar Girdikleri atölyedeki bazı eşyaların yanı sıra elektrik tesisatını bile çaldılar Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu yakalandı
Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 15:59:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement