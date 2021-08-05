Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor - Son Dakika

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi'ndeki bahçede fındık toplayan Veysel Gedik, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede çalışanlarla yaptıkları görüşmelerin ardından çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu. AFAD ve arama- kurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

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