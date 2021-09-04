Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin Ç. idaresindeki traktör, Hacıkışla Mahallesi'nde bir anda geri gitmeye başladı.
Sürücünün traktörü ağaçlık alana yönlendirmesi sonucu devrilen römorkta bulunan fındık işçilerinden Ömer Ç, Cüneyt Ç, Rahime Ç, Ayşe Y, Hanife T. ve Sevdiye Ç. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan Hanife T. ve Sevdiye Ç, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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