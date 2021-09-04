Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Hanife T. ve Sevdiye Ç, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Sürücünün traktörü ağaçlık alana yönlendirmesi sonucu devrilen römorkta bulunan fındık işçilerinden Ömer Ç, Cüneyt Ç, Rahime Ç, Ayşe Y, Hanife T. ve Sevdiye Ç. yaralandı.

Hüseyin Ç. idaresindeki traktör, Hacıkışla Mahallesi'nde bir anda geri gitmeye başladı.

Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı