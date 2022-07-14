Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 3. JASAT dedektifleri, hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.K'nin (38) ilçede bağ evinde saklandığını tespit etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı - Son Dakika

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