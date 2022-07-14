Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 3. JASAT dedektifleri, hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.K'nin (38) ilçede bağ evinde saklandığını tespit etti.
Kanlıçay Mahallesi Karakuz Yaylası'ndaki eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı çardakta oturduğu sırada yakaladı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı - Son Dakika