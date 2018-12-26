Sakarya'da Firari Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sakarya
'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukova
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'nin bulunduğu adresi belirledi.
Ekipler yapılan operasyonla hırsızlık dahil birçok suçtan daha arama kaydı bulunan C.B'yi yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:31 Kaynak: AA
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