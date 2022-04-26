Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor - Son Dakika

Sakarya'da bu yıl ilk kez futbol Firmalar Ligi düzenlenecek.

"Spor54" tarafından organize edilecek ligde, 32 takımın mücadele etmesi bekleniyor.

Organizasyona katılmak isteyenlerin, 22 Mayıs'a kadar "https://spor54.com.tr/firmalar-ligi/" adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Ligin başlangıç tarihi, müsabaka programı, fikstür çekim yeri ve zamanı ise 22-25 Mayıs tarihlerinde internet sitesinde yayınlanacak.

Maçlar, pazar günleri Serdivan Halı Saha'da 15.00-22.00 saatlerinde oynanacak.

Lig boyunca canlı maç skorları, transfer haberleri, güncel puan durumu, oyuncu istatistikleri, kariyer sayfaları ve VAR uygulaması da olacak.