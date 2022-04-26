Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor

26.04.2022 10:32
Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor

Sakarya'da bu yıl ilk kez futbol Firmalar Ligi düzenlenecek.

Sakarya'da bu yıl ilk kez futbol Firmalar Ligi düzenlenecek.

"Spor54" tarafından organize edilecek ligde, 32 takımın mücadele etmesi bekleniyor.

Organizasyona katılmak isteyenlerin, 22 Mayıs'a kadar "https://spor54.com.tr/firmalar-ligi/" adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Ligin başlangıç tarihi, müsabaka programı, fikstür çekim yeri ve zamanı ise 22-25 Mayıs tarihlerinde internet sitesinde yayınlanacak.

Maçlar, pazar günleri Serdivan Halı Saha'da 15.00-22.00 saatlerinde oynanacak.

Lig boyunca canlı maç skorları, transfer haberleri, güncel puan durumu, oyuncu istatistikleri, kariyer sayfaları ve VAR uygulaması da olacak.

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Sakarya, Futbol, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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