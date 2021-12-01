Üye Girişi
Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi - Son Dakika

Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi

01.12.2021 14:00
Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi

Sakarya'da iki gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmasından beton yapıların kopmasına, direk ve ağaç devrilmesine kadar 33 olaya müdahalede bulunuldu.

Sakarya'da iki gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmasından beton yapıların kopmasına, direk ve ağaç devrilmesine kadar 33 olaya müdahalede bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtına ve lodosun etkili olduğu son 48 saatte yaşananların bilançosuna yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin şiddetli lodos ve fırtınanın meydana getirdiği 33 vakaya müdahale ettiği aktarılarak, 16 ilçede ulaşımı ve günlük hayatı etkileyen konularda vatandaşın yardımına koşulduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının getirdiği olaylar neticesinde ağaç devrilmesi, çatı uçması, çatı panellerinin düşmesi, binadan kiremit ve betonların düşmesi, tehlike arz eden duvar, aydınlatma direği devrilmesi, beton duvarın devrilmesi gibi vakalara ekiplerin müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan her hemşehrimizin yanına dakikalar içinde ulaştık ve müdahale ettik. Bu süreçte fedakarca çalışan personelimizle Sakaryalıların her zaman yanındayız, görev başında hazırız. Can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir."

Fırtına, Sakarya, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının imdadına yetişti 14:52 Dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının imdadına yetişti Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti! 14:48 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti! Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman 14:39 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 13:28 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Son Dakika Haberleri
14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
14:44 "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor
14:41 Mansur Yavaş'a MHP'den bir tehdit daha: Artık hasmımızdır!
14:39 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman
14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir! Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!         
14:49
Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti         
14:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrenen kadın sinir krizi geçirdi Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrenen kadın sinir krizi geçirdi         
12:07
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:09:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement