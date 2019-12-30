Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda 10 kişiyi yakaladı.

Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda 10 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 3 farklı adrese gerçekleştirilen baskında, Azerbaycan Uyruklu Magsud H. (24), fuhuştan kaydı olan N.A. (44), G.B. (43), H.Y. (29), G.A. (36) isimli kadın şahıslar ve bu şahıslarla para karşılığında fuhuş yapan 5 erkek zanlı yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu Magsud H. sınır dışı edildi. - SAKARYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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