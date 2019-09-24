Son Dakika Haberleri: Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

2 saat önce

Sakarya'da yapılan fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Sakarya'da yapılan fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu toplam 11 kişi gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince 'Fuhuşla Mücadele' kapsamında yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde kafe olarak faaliyette bulunan bir iş yerinde, fuhuş pazarlığı yapıldıktan sonra anlaşan şahısların kafe yakınlarındaki dairede fuhuş yaptıklarını tespit edildi. Ahlak Büro ekiplerince kafe ve daireye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda dairede fuhuş amaçlı bulunan 1'i Azerbaycan uyruklu 4 bayan şahıs ile 4 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs ile fuhuş için 'Yer-İmkan sağlayan ve fuhuşa aracılık' ettiği tespit edilen 1'i bayan toplam 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan fuhuş yapmaktan gözaltına alınan 8 şahısa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından idari yönden işlemler yapılırken, 'Fuhuş için Yer-İmkan sağlayan ve Fuhuşa aracılık' ettiği tespit edilen 1'i bayan toplam 3 şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:15:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]