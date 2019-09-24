Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da yapılan fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu toplam 11 kişi gözaltına alındı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince 'Fuhuşla Mücadele' kapsamında yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde kafe olarak faaliyette bulunan bir iş yerinde, fuhuş pazarlığı yapıldıktan sonra anlaşan şahısların kafe yakınlarındaki dairede fuhuş yaptıklarını tespit edildi. Ahlak Büro ekiplerince kafe ve daireye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda dairede fuhuş amaçlı bulunan 1'i Azerbaycan uyruklu 4 bayan şahıs ile 4 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs ile fuhuş için 'Yer-İmkan sağlayan ve fuhuşa aracılık' ettiği tespit edilen 1'i bayan toplam 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan fuhuş yapmaktan gözaltına alınan 8 şahısa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından idari yönden işlemler yapılırken, 'Fuhuş için Yer-İmkan sağlayan ve Fuhuşa aracılık' ettiği tespit edilen 1'i bayan toplam 3 şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA