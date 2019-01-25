Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Fuhuş Operasyonu

Sakarya'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

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Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını önleme amaçlı çalışma başlattı.

Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, kafeterya ve otel işletmecisi 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hakkında işlem yapılan işletmelerin 3 ay süreyle mühürlendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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