Sakarya'da Fuhuş Operasyonu

Sakarya
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını önleme amaçlı çalışma başlattı. Adapazarı
ve Sapanca
ilçelerinde düzenlenen operasyonda, kafeterya ve otel işletmecisi 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hakkında işlem yapılan işletmelerin 3 ay süreyle mühürlendiği öğrenildi.