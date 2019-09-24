Sakarya'da fuhuş operasyonu

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını önleme amaçlı çalışma başlattı.

Adapazarı ilçesindeki kafede pazarlık yapan şahısların yakındaki bir dairede fuhuş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine bu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i Azerbaycan uyruklu 5'i kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Şahıslardan 8'ine idari para cezası uygulanırken, fuhuş için yer ve imkan sağlayan, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen biri kadın 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu kafe ve dairenin mühürlendiği belirtildi.