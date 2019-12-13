Sakarya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Sakarya'da fuhuş operasyonu, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Serdivan ilçesindeki bir evde fuhuş yaptırıldığını belirledi. Eve baskın düzenleyen polis, Özbekistan uyruklu Nigorakhon R. (32) ile Özbek kadına para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirtilen 2 erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nigorakhon R. ise bulaşıcı hastalıklara karşı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.


Özbekistan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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