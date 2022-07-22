Sakarya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde para karşılığında fuhuş yaptırılan bir ikamete polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Para karşılığı fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde fuhuş operasyonları sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce; Sakarya'ya başka illerden getirilen yabancı uyruklu kadınların, Adapazarı ilçesinde bulunan bir ikamette fuhuş yaptırıldığı belirlendi. İkamete gerçekleştirilen operasyon neticesinde yabancı uyruklu F.R. (26), N.K. (36) ve P.G. (45) isimli 3 kadın ile birlikte para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirlenen K.V. (50) ve B.M. (43) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.V. ve B.M. isimli 2 şüpheli; 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme Suçlarından' tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Yabancı uyruklu 3 kadın ise bulaşıcı hastalıklara karşı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi. - SAKARYA