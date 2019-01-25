Sakarya'da Fuhuş Operasyonunda 9 Tutuklama
2 saat önce
Sakarya polisi tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kafe işletmecisi ile otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Sakarya
polisi tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kafe işletmecisi ile otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekipleri Adapazarı
ve Sapanca
ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi. Adapazarı ilçe merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun yan sokağında ve bir lisenin bulunduğu sokak üzerinde faaliyet gösteren kafeler polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kafelerin amaçları dışında faaliyetlerini tespit eden polis ekipleri kafelerdeki kadınların ifadeleri aldı. Ahlak Büro ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrasında operasyon düzenleyerek 5 şahsı gözaltına aldı. Kafe sahipleri emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarına hız kesmeden devam eden Ahlak Büro ekipleri, kafelere yapılan operasyonun ardından polis ekipleri Adapazarı ve Sapanca'daki otellere de baskın yaptı. Otel sahipleri gözaltına alınarak sorguya alındı. Fuhşa aracılık, yer temini gibi suçlamalarla adliyeye sevk edilen otel sahipleri de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis
, fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan operasyon yapılan kafe ve otel sahiplerinden yakalanamayan bir kişiyi de hala arıyor. Hakkında da işlem yapılan mekanların 3'er ay süreyle mühürlendiği öğrenildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:34 Kaynak: İHA
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