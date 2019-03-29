Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Fuhuş Operasyonunda Dronlu Takip 10 Gözaltı

Sakarya'da Fuhuş Operasyonunda Dronlu Takip 10 Gözaltı

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Fuhuş Operasyonunda Dronlu Takip 10 Gözaltı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekiplerince Karasu ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik takipte müşterilerin kadın isterken, "Sarı Menemen - Sarı Düve - Türkmen Pilavı - Çorba - İnşaat işçisi" gibi şifreli konuşmalar ile gizlilikle hareket etmeye çalıştıkları, polis ekiplerini görünce 'amcalar geziyor' şeklindeki konuşmaları deşifre edildi. Yabancı uyruklu kadın şahısların kendi dillerinde yaptıkları konuşmalar Türkçeye çevrilerek suç unsurları tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait 6 ikamet ve 1 gazinoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"Drone ile takip"

Şahısların kaçma ihtimaline karşı drone ile havadan takip yapıldı. 55 fuhuş olayı ile alakalı, 3 erkek şahıs, 1 Özbekistan uyruklu kadın şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen, 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın olmak üzere toplam 6 kadına işlem yapıldı. Yakalanan 3 yabancı uyruklu şahsın (2 Azerbaycan, 1 Özbekistan Uyruklu) sınır dışı edilirken, şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bangladeşli Kadın Doğum Yaptıktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Fuhuş Operasyonunda Dronlu Takip 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]