Sakarya'da Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Sakarya
'da resmi daireler arası futbol turnuvası düzenlenecek.
Sakarya Adliyesi personelince, şehitler ve kurumda çalışırken yaşamını yitirenler için "Resmi Daireler Kurumlar Arası Şühedaya Vefa Futbol
Ligi 2019 Sezonu" organizasyonu yapılacak.
16 Şubat- 5 Mayıs
tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya, Sakarya Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi, İdari Yargı, Cefa İnfaz Kurumu, Denetim Serbestlik, Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Kurumu
müdürlükleri ile Valilik birimlerinin katılması ön görülüyor.
Organizasyona katılmak isteyenlerin 13 Şubat'a kadar 0546 672 60 60 numaradan arayıp kayıt olmaları gerektiği bildirildi.