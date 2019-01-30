Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Sakarya'da Futbol Turnuvası Düzenlenecek

43 dakika önce

Sakarya'da resmi daireler arası futbol turnuvası düzenlenecek.

Sakarya'da Futbol Turnuvası Düzenlenecek, System.String[]
Sakarya'da resmi daireler arası futbol turnuvası düzenlenecek.

Sakarya Adliyesi personelince, şehitler ve kurumda çalışırken yaşamını yitirenler için "Resmi Daireler Kurumlar Arası Şühedaya Vefa Futbol Ligi 2019 Sezonu" organizasyonu yapılacak.

16 Şubat- 5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya, Sakarya Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi, İdari Yargı, Cefa İnfaz Kurumu, Denetim Serbestlik, Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ile Valilik birimlerinin katılması ön görülüyor.

Organizasyona katılmak isteyenlerin 13 Şubat'a kadar 0546 672 60 60 numaradan arayıp kayıt olmaları gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Futbol, Sakarya, Güncel
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