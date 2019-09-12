Sakarya'da futbol turnuvası düzenlenecek

Sakarya'da resmi kurumlar arası futbol turnuvası düzenlenecek.

Sakarya Adliyesi personelince "Resmi Daireler Kurumlar Arası Şühedaya Vefa Futbol Turnuvası 2. Sezonu" organizasyonu yapılacak.

14 Eylül-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Sakarya Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi, İdari Yargı, Ceza İnfaz Kurumu, Denetimli Serbestlik, Sağlık, Göç İdaresi, Afet ve Acil Durum Yönetimi müdürlükleri, Müftülük, İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Barosu ve Büyükşehir Belediyesinden 32 takım ve 384 sporcu mücadele edecek.

14 Eylül'deki ilk maç öncesinde turnuva maçlarının oynanacağı Efsane Halı Saha'da açılış organizasyonu düzenlenecek.

Adalet Süper Ligi, Adalet 1. Ligi ve Adalet Kupası maçlarının düzenleneceği organizasyonun bilgilerine "sakaryaadaletligi.com" adresinden ulaşılabilecek.