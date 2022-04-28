Sakarya'da "garipler iftarı"nın 30.'su gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya'da "garipler iftarı"nın 30.'su gerçekleştirildi

28.04.2022 21:12
Sakarya'da "garipler iftarı"nın 30.'su gerçekleştirildi

Sakarya'da hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen "garipler iftarı" sofrası 30. kez kuruldu.

Sakarya'da hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen "garipler iftarı" sofrası 30. kez kuruldu.

Sait Tanış Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar programına "garipler" ve hayırseverler katıldı.

İftardan sonra dua edilmesinin ardından Türk Kızılay Sakarya Şubesi tarafından oluşturulan hediye çantası ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan "diş kirası" denilen bayram harçlığı dağıtıldı.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, hayırseverler adına AA muhabirine, 1992 yılından başlayıp bugüne kadar her ramazan ayında Kadir Gecesi'nden bir gece sonra garip sofralarının kurulduğunu söyledi.

Yeni Cami'de 30 yıl önce Mehmed Selahaddin Şimşek, Şenol Morgül, Yaşar Kıratlı, Sadık Canlı ve Şaban Üstüner tarafından başlatılan etkinliğin bugüne kadar devam ettiğini belirten Bakır, "Burada gariplerimiz var. Onlara yemek ikram ediyoruz, hediyeler verdik. Arkasından diş kırası, bayram harçlığını vereceğiz. Şehir eşrafımızın katkılarıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Bakır, bu geleneği devam ettirmek istediklerini dile getirerek, "Bu arkadaşlarımızın, şehrimizdeki gönlü güzel insanların, gönlünü memnun ettik mi umuyoruz ki Cenab-ı Allah da memnun olmuştur. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Yeni ramazanlarda inşallah bu gönlü güzel insanlarla buluşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'da garipler iftarı nın 30.'su gerçekleştirildi
Sakarya'da garipler iftarı nın 30.'su gerçekleştirildi
Sakarya'da garipler iftarı nın 30.'su gerçekleştirildi
Sakarya'da garipler iftarı nın 30.'su gerçekleştirildi
Sakarya'da garipler iftarı nın 30.'su gerçekleştirildi

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Sakarya, Bayram, İftar, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da "garipler iftarı"nın 30.'su gerçekleştirildi - Son Dakika
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