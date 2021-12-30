Sakarya'da gayrimenkul sektörü emlak fiyatlarının tekrar yerini bulmasını bekliyor - Son Dakika

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Sakarya İl Başkanı Suat Tunçlar, emlak piyasasındaki yüksek fiyat artışının önlenebilmesi için kentlerin master plan boyutunda büyütülmesi durumunda arsa fiyatlarının makul seviyeye çekilmesinin maliyetlere etki edeceğini söyledi.

Tunçlar, ekonomideki dalgalanmaların emlak sektörünü de etkilediğini ve kısa dönemdeki döviz hareketliliğinin piyasadaki birçok algıyı değiştirdiğini belirtti.

Yapı maliyetlerinin artmasının, gayrimenkul sektöründe hem konut hem de kira fiyatlarını etkilediğini anlatan Tunçlar, "Kısa dönemde de çok ciddi dalgalanmalar yaşandı, fiyatlar belli bir seviyeye çıktı, şimdi bu fiyatların tekrar değerini bulması zaman alacak. Bu süreçte de tekrar yerini bulacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Tunçlar, tüm gayrimenkullerde özellikle konut üretimlerinin çoğunda artış yaşandığına değinerek, "Her ilin kendi içerisinde kendi dinamikleri var. Sakarya zaten büyüyen bir şehir. Nüfusumuz hızlı şekilde artıyor. Bu artışa paralel de konut imalatı yapılıyor. Pandemiden bu yana imalatçı firmalarımız yeteri kadar konut imalat yapmadı çünkü dengesiz şartlar vardı ve bu maliyetleri göze alarak yatırıma girmediler. Şu an imalat açıkçası talepten daha az. Talep fazla olması nedeniyle de fiyatlar artış eğiliminde." şeklinde konuştu.

Belirli lokasyonlarda çok fazla oluşan konut taleplerinin şehirlere yayılması durumunda daha uygun seçenekler oluşturulabileceğini aktaran Tunçlar, "Enflasyonla yapı maliyetinin artması yüzde 30-40 fiyatlara yansıdı. Bu da üretime direkt etki ediyor. Buna bağlı değer artışı var ama ikinci elde konutlara, 'Fiyatlar bu kadar arttı, biz de arttıralım.' şeklinde bakış açısı var. Bu istemediğimiz bir artış. Yeni konut sahibi olacaklar, yeni yatırım yapacaklar için de açıkçası makas gitgide açılmaya başladı." ifadesini kullandı.

Tunçlar, bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sakarya'da müteahhitler dar bir alanda faaliyet gösteriyor ve talebe göre imalat yapmaya çalışıyorlar. Bunu sağlayacak konut arsalarımız aslında çok yok. Örneğin Serdivan ilçesinde boş konut yüzde 5 seviyelerinde. Adapazarı gibi talebin yoğun olduğu ilçeler için söyleyecek olursak konut imalatı yapılabilecek arsalar az. Planlama ile konut arsalarının arttırılması, şehrin master plan boyutunda büyütülmesi durumunda arsa fiyatlarının makul seviyeye çekilmesi maliyetlere etki edebilir. Bu tarz bir çözüm önerisi oluşturulabilir. Onun haricinde şehir planlamaları burada devreye giriyor. Sakarya özelinde sanayiye bağlı göç alıyoruz. Sanayi alanlarımız büyüyor ve paralelinde nüfusumuz da artıyor. Bu gelişmeler ışığında şehir planlamalarının gözden geçirilmesi gerekiyor."

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlakçılarla çalışma tavsiyesi

TÜGEM İl Başkan Yardımcısı Serkan Ertaş da TÜGEM ailesi olarak, vatandaşlara Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayan emlakçılarla çalışmama çağrısında bulundu.

Aksi takdirde piyasa fiyatlarının sağlıklı olmadığını vurgulayan Ertaş, "Sonunda da alıcı da zarar görüyor. Bizim amacımız alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek. Aracı kurumla değil yetkili emlak ofisleriyle bir araya getirip pazarlıklarını yapmaktır." dedi.

Ertaş, emlak fiyatlarının dalgalanma öncesi seviyelerine dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.