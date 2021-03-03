Sakarya'da gazaltı ve çelik kaynakçılığı eğitimi verilecek - Son Dakika

Sakarya'da gazaltı ve çelik kaynakçılığı eğitimi verilecek

03.03.2021 08:45
Sakarya'da gazaltı ve çelik kaynakçılığı eğitimi verilecek, System.String[]

Sakarya'da Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığı Kursu protokolü imzalandı.

Sakarya'da Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığı Kursu protokolü imzalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, iş verenlerin bulmakta zorlandıkları gazaltı ve çelik kaynakçılığına ortak çözüm bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bu ihtiyacı karşılamak için mühendislik ve teknoloji fakülteleri içerisindeki kaynak atölyelerini yetişkinlerin eğitimine açacak.

Meslek edinme kurslarının maliyetlerini İŞKUR, iş verenlerin kaynakçı ihtiyaçlarının takip ve koordinasyonunu ise SATSO üstlenecek. Ayrıca kursiyerlerin istihdamlarını sigorta prim teşvikleri ile de SGK destekleyecek.

Kursiyerler başvurularını İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılabilecek. Ayrıca iş verenler de İŞKUR İl Müdürlüğünden kaynakçı yetiştirilmesini talep edebilecek.

SATSO'da düzenlenen programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuş kurs protokolünü imzaladı.

Vali Kaldırım, programda yaptığı konuşmada, Sakarya'nın dünyaya açılan bir şehir konumunda olduğunu söyledi.

Sakarya sanayisinin metal ve otomotiv sektörü ile bunların yan sanayisi üzerine gelişmiş ve gelişmekte olan bir yapıya sahip olduğunu belirten Kaldırım, "Söz konusu sektörlerin en çok aradığı meslek elemanlarının başında gazaltı ve çelik kaynakçısı gelmektedir. Yapılan çalışma ile sektörün kaynakçı ihtiyacı, nitelikli ve MYK belgeli iş gücü ile desteklenmiş olacaktır. Bugün burada imzaladığımız bu proje, şehrimizin geleceğine yön verecek bir projedir." ifadesini kullandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ da Sakarya iş gücü piyasasında iş verenlerin bulmakta zorlandığı meslek elemanlarının başında gazaltı ve çelik kaynakçısı geldiğini dile getirerek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

SAÜ Rektörü Savaşan da son yıllarda Sakarya sanayisinin büyük bir hızla geliştiğini ifade ederek, kaynaklı imalat konusunda faaliyet gösteren firmaların uluslararası geçerliliği olan sertifikalı kaynakçıları istihdam etmesinin bir zorunluluk halini aldığını kaydetti.

İŞKUR İl Müdürü Kaya ise kursiyerlerin 2 ay üniversitede ve 4 ay da işletmede eğitime tabi tutulacağını aktararak, bu 6 aylık süreçte kursiyere asgari ücret verileceğini anlattı.

Sakarya SGK İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ da sigorta prim teşvikleriyle kursiyerlerin istihdamını kolaylaştırmak için iş arayanların ve iş verenlerin yanında olacaklarını belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sakarya, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da gazaltı ve çelik kaynakçılığı eğitimi verilecek - Son Dakika


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