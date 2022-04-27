Sakarya'da gazeteciler atölye çalışmasıyla "medyada yabancı düşmanlığı"nı ele alacak - Son Dakika
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Sakarya'da gazeteciler atölye çalışmasıyla "medyada yabancı düşmanlığı"nı ele alacak

27.04.2022 13:07
Sakarya'da gazeteciler atölye çalışmasıyla "medyada yabancı düşmanlığı"nı ele alacak

Sakarya'da 17-26 Mayıs'ta "Hoşgörü Gazeteciliği: Medyada Yabancı Düşmanlığından Nasıl Kaçınılır?" konulu atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Sakarya'da 17-26 Mayıs'ta "Hoşgörü Gazeteciliği: Medyada Yabancı Düşmanlığından Nasıl Kaçınılır?" konulu atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında 17-26 Mayıs'ta dört grup halinde yazılı ve görsel medya mensuplarıyla atölye çalışması düzenlenecek.

Atölye çalışmasında "Yabancı Düşmanlığı ve Etkileri", "Dünyadaki Yabancı Düşmanlığına Karşılaştırmalı Bakış Açıları", "Türk Medyasında Yabancı Düşmanlığının Durumu", "Medyada Yabancı Düşmanlığı Nasıl Önlenir?", "Göçmenler ve Mülteciler Hakkında Raporlama" ile "İnsan Hakları Gazeteciliğine ve Barış Gazeteciliğine Giriş" konuları ele alınacak.

Çalışma sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Katılım sağlamak isteyenlerin 30 Nisan'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Proje koordinatörü SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Kenar, AA muhabirine, dünyada son zamanlarda özellikle Suriyeli mültecilerle ilgili sorunlar olduğunu söyledi.

Avrupa'nın mültecilere karşı politikasını incelediklerini, yabancı düşmanlığı nedeniyle aşırı sağın yükselmesinin gündeme geldiğini belirten Kenar, şöyle konuştu:

" Türkiye'de Suriyeli mültecilerle ilgili araştırma yapmak istedik. Suriyeli mültecilere yönelik medyanın rolü nedir? Suriyeli mültecilerle ilgili haberleri farklı gazete ya da gazeteciler farklı şekilde işliyor. Bunların Suriyeli mültecilere yönelik oluşan antipatideki rolünü ölçelim dedik. 3 gazete inceliyoruz. Bu çalışmada araştırmanın sonucunda gazetecilerle atölye çalışması yapalım dedik. Atölye çalışmamızın nedeni konferans ya da eğitim değil, karşılıklı görüş alışverişinde bulunma."

Kenar, gazetecilik konusunda dünyanın farklı yerlerinden uzmanın geleceğini dile getirerek, "Burada varacağımız sonuç; yanlış haberler çıkıyor ya da haberlerde eksik bilgiler veriliyor. Bu da toplumda algı yaratıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gazetecilerle hep beraber bir farkındalık yaratmak, bu konuyu beraber tartışmak istiyoruz. Türkiye'de nefret söylemi yok ama bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Çalışmayı da yayınlaştıracağız." dedi.

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Suriyeli, Sakarya, Atölye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da gazeteciler atölye çalışmasıyla 'medyada yabancı düşmanlığı'nı ele alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da gazeteciler atölye çalışmasıyla "medyada yabancı düşmanlığı"nı ele alacak - Son Dakika
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