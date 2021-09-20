Gaziler Günü'nde vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Gaziler Günü'nde vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Zekeriya Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Zekeriya Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akciğer kanseri tedavisi gören 68 yaşındaki 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Zekeriya Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti. Şahin'in Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kaynarca ilçesi Okçular Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Şahin'in cenazesi mahalle camisine götürüldü. Öğlen vakti kılınan cenaze namazın ardından Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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