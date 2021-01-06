Sakarya'da geçen yıl 47 milyon metreküp su arıtıldı - Son Dakika

Sakarya'da su kaynaklarının korunması ve devamlılığının sağlanması için hayata geçirilen 6 atıksu arıtma tesisinde geçtiğimiz yıl 47 milyon metreküp atıksu arıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, çevreci ve doğayı korumaya yönelik adımları atmaya devam edeceklerini ifade ederek, su kullanımı noktasında vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulundu.

Yüce, 2020 yılı içerisinde Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehre kazandırılan 6 atıksu tesisinde toplam 47 milyon 276 bin metreküp suyun arıtılarak tekrar doğaya kazandırıldığını belirtti.

Aynı zamanda tamamlanma aşamasına gelen Taraklı Atıksu Arıtma Tesisini de devreye aldıktan sonra Türkiye ortalamalarının üzerinde bulunan atıksu arıtma miktarının daha da artacağını ifade eden Yüce, Sakarya için atılan her adımın, yapılan her çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Ekrem Yüce, suyun bir damlasının israf olmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini ve vatandaşlardan da su kullanımı konusunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini kaydetti.