Sakarya'da geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı yüzde 57 azaldı - Son Dakika

Sakarya'da jandarma sorumluluk sahasında trafik kazasında ölüm oranı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 57 azaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsü kapsamında alınan karar sonrası vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlar sayesinde trafik kazalarında da azalma görüldü. Alınan verilere göre, geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı jandarma bölgesinde yüzde 57 düştüğü açıklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit yapmış olduğu açıklamada, "Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek maksadıyla eğitim faaliyetlerine korona virüs sebebiyle ara vermiştir. Trafik denetimleri ve bilgilendirme faaliyetleri ise aralıksız devam etmektedir. Geleceğin büyükleri olan çocuklara trafikte olması gereken kural ve davranışların küçük yaşlarda işlenmesi, bu bilgilerin kalıcı hale gelmesi amacıyla trafik eğitimlerimiz bundan önce olduğu gibi korona virüs biter de hayat normale dönerse bundan sonra da devam edecektir. 2019 yılın ilk dört ayını 2020 yılının ilk dört ayı ile mukayese ettiğimizde ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 27, kaza neticesinde meydana gelen ölüm olaylarında yüzde 57 ve yaralanmalarda yüzde 33'lük bir azalış meydana gelmiştir. Bu seneki trafik haftamız da vatandaşlarımıza tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu kurallara harfiyen uyarak, sosyal mesafeyi koruyup, zorunlu olmadıkça maskesiz sokağa çıkmamak, trafik kurallarına harfiyen riayet etmektir. Bu vesile ile başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, Korona Virüs sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hastanelerde tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - SAKARYA