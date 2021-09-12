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Sakarya'da geçmiş köy yaşamını yansıtan müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Sakarya'da geçmiş köy yaşamını yansıtan müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

12.09.2021 10:58
Sakarya'da geçmiş köy yaşamını yansıtan müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köylülerin kurduğu gelinlik, sapan, kılıç ve silah gibi asırlık eşyaların sergilendiği Akçakaya Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köylülerin kurduğu gelinlik, sapan, kılıç ve silah gibi asırlık eşyaların sergilendiği Akçakaya Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Akçakaya Mahallesi'nin sakinleri, geçmiş yıllarda evlerinde ve tarlalarında kullandıkları eşyaları bir araya getirerek kendi imkanlarıyla köyde müze kurdu.

Köye gelen ziyaretçilerin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerden de büyük ilgi gören müzede, Osmanlı'dan bugüne ulaşan silah, kılıç, ibrik, su kabı, idare gaz lambası, sürahi, testi, çıkrık, gelinlik, düdüklü tencere, tarım aletleri ve giysi gibi eşyalar sergileniyor.

"Müzemize ilgi her geçen gün artıyor"

Akçakaya Mahallesi Muhtarı Osman Işık, AA muhabirine, önceki yıllarda Pamukova Festivali ve Hıdırellez şenliklerinde eşyaları sergilemeye başladıklarını, ilginin artması üzerine müze kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Müzedeki eşyaların genelde eski giysi ve tarım aleti ağırlıklı olduğunu aktaran Işık, dövenden, tırmıklara, sapandan çarığa kadar birçok malzemenin sergilendiğini belirtti.

En eski eserler arasında düdüklü tencere ve babaannesinin annesinin gelinliği olduğuna, aile bireylerinin o gelinliği bu vakte kadar saklayıp koruduğuna dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"Müzemize ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle öğrenciler ilgi gösteriyor. Bir öğrenci döveni, yabayı bilmiyor. Şimdiki çocuklar sadece biçerdöveri gördü. Onun için bu aletleri topladık ve güzel de ilgi var. Çok gelen, arayan oluyor. Elimizden geldiği kadar vatandaşa yardımcı oluyoruz. Özellikle izciler çok geliyor. Okullar, tarımla ilgili ders gören öğrencilerimiz geliyor, onlara da yardımcı oluyoruz. Öğretmenlerimiz de dersleriyle ilgili çalışma yapmak için buraya geliyor, faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor."

Işık, müzeyi köy konağının alt katına yaptıklarını, eşyaların birçoğunu yer olmadığı için sergileyemediklerini kaydederek, yetkililerden müze için yer talep etti.

"Bu kadar eşyayı bir araya getirmek hakikaten çok önemli"

Müzeyle ilgilenen mahalle sakini Ercan Akkaya da müzede kayıtlı 500 eşya bulunduğunu söyledi.

Müzenin her zaman ziyaret edilebildiğini aktaran Akkaya, "Köylülerimiz eskiden kullanılan ve evlerinde bulunan eşyaları müzemize teslim etti. Biz de burada korumasını yapıyoruz. Gelenler köyümüzü takdir ediyor. Bu kadar eşyayı bir araya getirmek hakikaten çok önemli, o yüzden biz de elimizden geldiğince burada korumaya çalışıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Akın Çelik, bir arkadaşı vasıtasıyla köyde müze olduğunu duyunca ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirterek, çok beğendiğini dile getirdi. Çelik, şöyle konuştu:

"Geçmiş zamanlarda kullanılan el aletleri, tarım araçları var, gezdik, duygulandık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Teknolojinin ilerlemesiyle unutulmuş malzemeleri bir araya getirmişler. Atalarımızın bunları kullanarak geçimini sağlamasını, onların yaşadığı zorlukları yansıtıyor. Burayı gezerek onlar gibi hissedebildik. En çok Osmanlı zamanından kalma bir kılıç ve dolma tüfek vardı, onlar çok dikkatimi çekti. Bunların yanı sıra gene Osmanlı zamanından kalma düdüklü tencere vardı. Bu zamana kadar gelmesi, ilgimi çekti."

Pamukova, Sakarya, Silah, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da geçmiş köy yaşamını yansıtan müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


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