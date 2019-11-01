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Sakarya'da geçtiğimiz ay 81 kişi tutuklandı

6 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ay içerisinde gerçekleştirdikleri yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 346 şüpheliyi yakaladı.

Sakarya'da geçtiğimiz ay 81 kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ay içerisinde gerçekleştirdikleri yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 346 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 81'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma 2019 yılının Ekim ayı raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda Jandarmaya ait sorumluluk bölgesinde 1-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 785 asayiş olayının meydana geldiği ve toplamda 143 bin 405 şahsın sorgulandığı belirtildi. Jandarma yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 346 şahıs yakalanarak adalet önüne çıkartıldı. Bu şahıslardan 81'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 265 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Ekim ayı içerisinde Jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 10 kilogram kubar esrar, 45 gram bonzai, 13 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek Jandarma tarafından el konuldu. Trafik timlerince yapılan yol kontrollerinde ise yakalanması olan 148 adet araç yakalanarak trafikten men edildi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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