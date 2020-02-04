Sakarya'da genişletilmiş asayiş toplantısı, Vali Nayir başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da genişletilmiş asayiş toplantısı, Vali Nayir başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da genişletilmiş asayiş toplantısı, Vali Nayir başkanlığında yapıldı

12 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kentte genel durumların ele alındığı genişletilmiş asayiş toplantısına başkanlık etti.

Sakarya'da genişletilmiş asayiş toplantısı, Vali Nayir başkanlığında yapıldı, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kentte genel durumların ele alındığı genişletilmiş asayiş toplantısına başkanlık etti.

Valilkten yapılan açıklamaya göre, SAÜ senato toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Köse, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve şube müdürleri katıldı.

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım'ın ilçedeki genel durum hakkında brifing verdiği toplantıda, kentteki çalışmalar değerlendirildi. Üniversite rektörleri de görüş ve önerilerini aktardı.

Toplantıda konuşan Vali Nayir, dün Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Her ay farklı bir ilçenin genel durumunu ele aldıkları bu toplantılara önem verdiklerini belirten Nayir, "Üniversitelerimizin yer aldığı Serdivan ilçemizde öğrencilerimiz ve elbette onların barındığı yurtlarımız çoğunlukta bulunuyor. Bu vesileyle aramıza kıymetli rektörlerimizi de alarak kaymakamlarımız, garnizon ve adliye temsilcilerimizle ilçemizin kendi özeline ait değerlendirmeyi hep birlikte yapmayı uygun gördük. Bugünkü toplantımızda da başta Serdivan Kaymakamlığımız olmak üzere yine emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla diğer ilgili birimlerimizin yaptıkları çalışmaları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Ahmet Hamdi Nayir, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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