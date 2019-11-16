Son Dakika › Güncel › Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
6 saat önce
Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Erenler ilçesindeki geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevlere 8 araç ve 25 personelle müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması devam ediyor.
Bu arada 14 Kasım'da geri dönüşüm deposunun başka bir bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansta tedavi edilmişti.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun Şişli'de yangın paniği! Binadakiler hemen tahliye edildi Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş