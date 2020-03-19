Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

1 saat önce

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere 4 araçla müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yoğun dumanın olduğu yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Erenler, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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