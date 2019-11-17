Son Dakika Haberleri: SAKARYA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTI
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SAKARYA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

6 saat önce

SAKARYA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTISAKARYA'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı.

SAKARYA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTI, System.String[]

SAKARYA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan geri dönüşüm maddelerine 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgilere göre çıkan yangın sonrası iş yerinde bulunan 2 bekçi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan geri dönüşüm deposundan görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
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