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Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)
7 saat önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISakarya'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:30 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangına 15 itfaiye aracı ile 40 personel müdahalede bulundu. Fabrikanın deposunu saran alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlanıldı. Geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında geçen haziran ayında da yangın çıktığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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