Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu Alev alev yanan tesise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu.

Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Alev alev yanan tesise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu. Yangında tesiste kimsenin olması büyük bir faciayı önlerken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, sabah saat 05.45 sıralarında Hendek ilçesi Yenimahalle mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm geri dönüşüm tesisini sardı. Büyüyen alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok ilçeden takviye ekip bölgeye yönlendirildi.

Alevlere teslim olan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Tesislerde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

İtfaiye, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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