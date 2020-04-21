Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bekirpaşa Mahallesi D-100 kara yolu yanındaki geri dönüşüm tesisinde yemek molası verildiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden tesis çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, kepçelerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Polis D-100 kara yolunda önlem alırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, tesiste hasara neden oldu.