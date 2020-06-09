Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında tesisin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken yangın 1 saatlik süren çalışma sonrasında güçlükle kontrol altına alındı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
9.06.2020 08:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika