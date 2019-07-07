Son Dakika Haberleri: Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi
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Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

26 dakika önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mevlit yemeğine katılan 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mevlit yemeğine katılan 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamette okutulan mevlitte, davetlilere tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.
Yemekten sonra bazı kişilerde kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Hastanenin Başhekimi Dr. Samet Kaymaz, yaptığı açıklamada, mevlit yemeği sonrasında hastaneye 25 kişinin mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle başvurduğunu belirterek "Hastanemizde ek servisler açılarak doktorlarımız hemşirelerimiz buraya davet edildi. Tüm ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Şu ana kadar bir coçuk, ilgili birime sevk edildi. Diğerlerini de kontrolümüz altında tutuyoruz. Hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmamakta." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:50 Kaynak: AA
Ferizli, Sakarya, Güncel
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