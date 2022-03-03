Sakarya'da gıdada taklit ve tağşiş yapan 2 firmaya soruşturma - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, gıdada taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen 2 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıklamasını ve basında yer alan haberleri ihbar kabul etti.

Harekete geçen Başsavcılık, kent merkezindeki 2 firmayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, şekerli mamuller ve takviye edici gıdaların yer aldığı 371 firmaya ait 559 parti ürünü 1 Mart'ta kamuoyuna açıklamıştı.