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Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor

24.09.2021 10:32
Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor, System.String[]

Sakarya'da hobi amaçlı başladıkları örgü bebek yapımında kendilerini geliştirerek çalışmalarını atölye ortamında sürdüren girişimci kadınlar, ürünlerinin ulaştığı çocukları mutlu ediyor.

Sakarya'da hobi amaçlı başladıkları örgü bebek yapımında kendilerini geliştirerek çalışmalarını atölye ortamında sürdüren girişimci kadınlar, ürünlerinin ulaştığı çocukları mutlu ediyor.

Yaklaşık 1 sene boyunca girişimcilik eğitimi alan 6 kadın, çocuklar için sağlıklı oyuncak üretebilmek hedefiyle "Anne Atölye" ismini verilen işletme çatısı altında bir araya geldi.

Kadın girişimcilerden 34 yaşındaki Burcu Özpilavcı, AA muhabirine, çocuklar için sağlıklı oyuncak üretme hayaliyle başladıkları yolculukta 3 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Yörelere özgü motif ve desenlerle süsledikleri örgü bebekleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardıklarını belirten Özpilavcı, ürünlerin yurt içinden ve dışından ilgi gördüğünü anlattı.

İşe hobi olarak başladığını aktaran Özpilavcı, "Daha sonra babamın desteğiyle atölye kurup kadın arkadaşlarımızla atölyede bez bebeklerimizi üretmeye başladık. Atölyeyi kurmaktaki amacım hem bez bebek üretmekti hem de ev hanımlarına destek olmaktı. Burada ev hanımlarıyla bir ekip oluşturduk. Burada yaptığımız ürünleri birlikte satıyoruz, ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Ürünlerin çocuklara hiçbir zararı yok. Sipariş üzerine çalışıyoruz, ürünleri de çocukların yaş gruplarına göre yapıyoruz. Çocuklar küçükse ve ağzına sokacak bir ürünse o bez bebeğe göz, düğme ve ağzına kaçabilecek, sağlıklarını bozabilecek hiçbir materyal kullanmıyoruz." şeklinde konuştu.

Özpilavcı, örgü bebekleri 80 ila 300 lira arasında satışa sunduklarını sözlerine ekledi.

"Yaptığımız ürünlerle çocuklara mutluluk dağıtıyoruz"

Girişimci kadınlardan 50 yaşındaki Gülsüm Topçu da işe sıfırdan başladığını dile getirerek, "Siparişlerimizi sosyal medya aracılığıyla alıyoruz. Yurt içine ve dışına siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ürünlerle çocuklara mutluluk dağıtıyoruz. Burada hem çalışıyoruz hem üretiyoruz hem sosyalleşiyoruz hem de para kazanıyoruz ve ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz." dedi.

50 yaşındaki Hayriye Şimşek ise salgın sürecini fırsata çevirerek güzel bir iş kurduklarını ifade ederek, her yaş grubu çocuklara hitap eden ürünlerinin olduğunu söyledi.

Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor
Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor
Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor
Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor
Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor

Girişimcilik, Sakarya, Atölye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da girişimci kadınların el emeği örgü bebekleri çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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