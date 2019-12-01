Sakarya'da gölde boğulan gencin cenazesi defnedildi

Sakarya'da bindikleri kayığın devrilmesi sonucu gölde boğulan gencin cenazesi defnedildi.

Dün, Akgöl'de gezmek için Bakırlı Mahallesi mevkisinden bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suda kaybolduktan bir süre sonra bulunan Ahmet Can Duman'ın cenazesi otopsi, işlemlerinin ardından Bakırlı Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Duman'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bakırlı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve vatandaşlar da katıldı.

Olay

Mustafa Eren (16), Ahmet Can Duman (17) ve Hasan Yıldırım (18), dün Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suya düşmüştü.

Mustafa Eren'in yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkararak kayığa almış, daha sonra olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, kayıp iki genci arama çalışması başlatmıştı.

Kayıp iki genci arama çalışmaları sonucu Ahmet Can Duman'ın cesedi, dalgıçlar tarafından bulunmuştu. Dün bulunamayan Hasan Yıldırım'ın cenazesine ise bugün yapılan çalışmaların ardından ulaşılmıştı.